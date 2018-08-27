وهز سيرجيو راموس وغاريث بيل الشباك أيضا مع بطل أوروبا الذي أفلت من بداية مخيفة بعدما استقبل هدفا مبكرا من لاعبه السابق بورخا غارسيا ليضع الفريق الكاتالوني في المقدمة بعد 15 دقيقة.



ودفع جيرونا ثمن إهدار العديد من الفرص لمضاعفة التقدم وارتكب مارك مونييسا مخالفة ضد ماركو أسينسيو ليحصل ريال على ركلة جزاء نفذها راموس بنجاح، ليدرك التعادل قبل انتهاء الشوط الأول وبعدها أصبحت مباراة من اتجاه واحد.



وحصل أسينسيو على ركلة جزاء أخرى عندما تعرض لعرقلة من بيريبونس في بداية الشوط الثاني وترك راموس قائد ريال الركلة لزميله الفرنسي بنزيمة ليضع الفريق المدريدي في المقدمة.



وانطلق بيل بعد تمريرة متقنة من إيسكو ليحرز الهدف الثالث ثم أكمل بنزيمة الرباعية بتسديدة من مسافة قريبة للمرمى.



وفي وقت سابق الأحد فاز إسبانيول 2-صفر على بلنسية بفضل هدفين من استيبان جرانيرو وبورخا إغليسياس.