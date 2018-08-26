وأكد تييري هازارد، والد قائد منتخب بلجيكا، أن ابنه كان في طريقه لريال مدريد لو أن زيدان قرر البقاء في صفوف "الملكي"، في حوار مع صحيفة "هايت نيوفسبلاد" البلجيكية.

وقال هازارد الأب إنه "لا يعلم لماذا لم تتم صفقة الانتقال"، وأشار إلى أن المدرب البديل، جولين لوبيتيغي، قرر المضي بسياسة مختلفة، مضيفا "ربما لريال مدريد سياسة جديدة بالاعتماد على الشباب".

وأضاف: "كانت ستكون قصة مختلفة إذا أكمل زيدان عمله مدربا لريال مدريد".

وكثرت شائعات انتقال نجم تشلسي الإنجليزي لصفوف ريال مدريد خلال الصيف، لكن النادي "الملكي" تراجع عن قرار تقديم عرض للاعب.

وأعلن زيدان استقالته من تدريب ريال مدريد بشكل "مفاجئ" بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي في مايو الماضي.