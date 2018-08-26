وتعرض قلب الدفاع كين لإصابة خلال اصطدام بالرؤوس مع زميله إدريسا جاي بعد ان قفز الاثنان لإبعاد الكرة قبل نهاية اللقاء. وتموضع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما على جهاز تنفس في الملعب قبل أن يتم نقله للمستشفى.

وقال كين لاعب منتخب إانجلترا لموقع النادي: "أنا على ما يرام لكنني أصبت بكسر بسيط في الجمجمة وسيلتئم ذاتيا وهو ما يعني ضرورة إلا أتعرض لأي التحامات بالرأس لمدة 3 إلى 4 أسابيع".

واضاف اللاعب: "سأعود للعب مع الفريق في أقرب وقت ممكن وحسب استطاعتي.

وتابع: "أريد أن أوجه الشكر وتحية كبيرة للطاقم الطبي لأيفرتون وبورنموث وكافة العاملين في المستشفى على العلاج والرعاية المميزين".