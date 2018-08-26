وكان أبرز المنتقدين جيرار بيكيه، مدافع النادي "الكتالوني" حامل لقب الموسم الماضي، الذي أبدى استياءه من الحالة السيئة للملعب.

وانتهت مباراة بفوز برشلونة 1-صفر، بعد مباراة عجز فيها حامل اللقب عن فرض إيقاعه السريع المعتاد.

وبدا لاعبو الفريقين متأثرين بشكل كبير من سوء أرضية الملعب، التي تم تبديلها قبل 4 أيام فقط.

وأعلنت رابطة الدوري في بيان الأحد "أنها ستشرع في إجراء تأديبي لتحديد المسؤوليات المتعلقة بحالة ملعب خوسيه-زوريا الذي لم تتوافر فيه الشروط التي تتطلبها البطولة".

وانتقدت الصحف الإسبانية الأحد إلى حد الاستهزاء أرضية الملعب، ووصفتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" بأنها كانت أشبه بـ "حقل بطاطس".