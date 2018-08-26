فالساحر الأرجنتني في مباراة برشلونة وبلد الوليد، لمس الكرة مرة واحدة فقط طوال الشوط الأول في منطقة جزاء الفريق المنافس، ضمن منافسات الليغا،



ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات كرر ميسي، خيبة غريمه السابق في الدوري الإسباني كريستيانو رونالدو، ونجم يوفنتوس حاليا الذي لم يلمس الكرة سوى مرة واحدة في المنطقة بالشوط الأول من مواجهة لاتسيو، بالدوري الإيطالي.



وأوضحت الشبكة، أن ميسي كان ثاني أكثر لاعبي برشلونة فقدًا للكرة بـ14 مرة، خلف عثمان ديمبلي 16 مرة، بحسب موقع "كوورة".