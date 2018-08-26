وأحرز "الملك المصري" هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23، ليتنزع "الريدز" صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بتحقيق ثالث انتصار على التوالي، السبت.

وتلقى الجناح المتألق إشادة واسعة بالهدف الذي جاء من تسديدة مباشرة بطريقته المفضلة بالقدم اليسرى، لكن الأمر تجاوز حديث الإشادات إلى حديث الأرقام التي لا يمكن تجاهلها.

فبهدفه في برايتون تمكن صلاح من الحفاظ على رقمين خياليين خلال مسيرته مع ليفربول، إذ أحرز هدفه رقم 29 خلال 29 مباراة على ملعب "أنفيلد بارك" منذ انتقاله إلى ليفربول صيف العام الماضي.

كما يعد هذا الهدف رقم 21 خلال 21 مباراة في بطولة الدوري الممتاز، خاضها صلاح بمعقل "الريدز" خلال الفترة ذاتها.

صلاح الذي اكتسح جوائز الموسم الماضي بإحراز الحذاء الذهبي لأفضل هداف ولقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي يبدو على طريق موسم رائع يتمنى تتويجه بلقب للفريق العريق.