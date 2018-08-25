وكافح الفريق الضيف بشجاعة في الشوط الأول وأدرك التعادل عبر توماس مانغاني من ركلة جزاء، بعدما افتتح كافاني التسجيل مبكرا.

لكن أنجي مني بالهزيمة الثالثة هذا الموسم، فيما يملك باريس سان جيرمان حامل اللقب 3 انتصارات.

وأراح توماس توخيل مدرب حامل اللقب الحارس جانلويجي بوفون البالغ عمره 40 عاما، ومنح ألفونس أريولا، الحارس الأساسي في الموسم الماضي، مشاركته الأولى هذا الموسم.

وظهر كافاني مهاجم أوروغواي، الذي أصيب خلال كأس العالم، في التشكيلة الأساسية للمرة الأولى بعد تعافيه وترك بصمته سريعا.

وفقد أنجي الكرة في وسط الملعب ودفع الثمن، إذ انطلق نيمار بدون رقابة في الناحية اليمنى وغيرت تمريرته اتجاهها لتصل إلى كافاني هداف الموسم الماضي الذي هز الشباك من مدى قريب.

ورد القائم ضربة رأس من كافاني بعد ذلك بدقائق، ورفض أنجي التراجع وصعق صاحب الأرض بهدف التعادل في الدقيقة 22.

وتسبب تيلو كيرر مدافع باريس سان جيرمان في مشاركته الأولى منذ انتقاله من شالكه في ركلة الجزاء، بعد تدخل متهور ضد فلافيان تايت، ونفذ مانغاني الركلة بنجاح.

وبدا أن أنجي يشعر براحة إلى أن استعاد باريس سان جيرمان تقدمه بعد 6 دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما أرسل أنخيل دي ماريا تمريرة عرضية حولها مبابي بتسديدة مباشرة في المرمى، مسجلا هدفه الثالث في الموسم.

وصنع اللاعب البالغ عمره 19 عاما الفائز بكأس العالم الهدف الثالث لنيمار، بعدما تبادل تمرير الكرة مع أدريان رابيو قبل أن يمررها لزميله البرازيلي الذي وضعها في الشباك بسهولة.