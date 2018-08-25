وقبل أيام من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في 31 أغسطس، لم يبرم النادي الإسباني المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة، صفقة كبيرة لتعويض انتقال أفضل لاعب في العالم إلى يوفنتوس، مقابل نحو 100 مليون يورو.

وكان رونالدو (33 عاما) هدافا لا يعوض للفريق الملكي، إذ سجل 450 هدفا في 438 مباراة خاضها مع النادي خلال 9 مواسم في صفوفه.

وأكد المدرب الإسباني، السبت، أن مهمة تعويض القدرة التهديفية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، لا يمكن أن تلقى على عاتق لاعب بمفرده.

وقال في مؤتمر صحفي عشية المباراة الثانية من الموسم الجديد لليغا ضد مضيفه جيرونا: "بدلا من السؤال عمن سيسجل هذه الأهداف، علينا أن نتحدى أنفسنا لتسجيل عدد أكبر من الأهداف كفريق".

وأضاف: "على كل الفريق أن يسجل كل هذه الأهداف. تسجيل عدد أكبر من الأهداف (من الذي حققه رونالدو) وتلقي عدد أقل منها".

ويعتمد ريال في خط المقدمة على الفرنسي كريم بنزيمة والويلزي غاريث بيل والإسباني ماركو أسينسيو، وسط تقارير عن مسعى مدريدي لاستقطاب الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جرمان الفرنسي.