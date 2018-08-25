وأوضح بايرن أن الإصابة الجديدة التي تعرض لها الجناح السريع البالغ من العمر 22 عاما، مماثلة لتلك التي تعرض لها في فبراير الماضي، وتطلبت خضوعه لعملية والغياب لفترة قاربت 3 أشهر، مما تسبب في استبعاده عن التشكيلة الرسمية للمنتخب الفرنسي الذي أحرز لقب نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال مدرب الفريق، الكرواتي نيكو كوفاتش، في تصريحات على هامش الحصة التدريبية للفريق، السبت: "بالطبع نشعر بالحزن لأن كينغسلي تعرض للإصابة ذاتها التي تعرض لها من قبل. نأمل في أن تجري العملية على ما يرام، لكي يتمكن من العودة والمشاركة في البوندسليغا مجددا".

وأتت الإصابة الجديدة لكومان خلال المباراة ضد هوفنهايم (3-1) في المرحلة الأولى من موسم 2018-2019 في البوندسليغا، إثر تدخل قاس من نيكو شولتس في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وأوضح النادي البافاري، في بيان بعد منتصف ليل الجمعة، أن كومان تعرض لتمزق في الرباط فوق الكاحل الأيسر، مضيفا: "هذا كان تقييم الفحص الذي أجري من قبل الفريق الطبي بعد المباراة. على كومان أن يخضع لعملية جراحية وسيغيب لبضعة أسابيع".

وأشار النادي في بيانه إلى أن اللاعب "غاب عن أجزاء كبيرة من النصف الثاني للموسم الماضي" بسبب إصابة مماثلة.

ويتوقع أن يتيح غياب كومان الفرصة لروبن للبدء كأساسي بشكل أكبر، ولم يخف اللاعب الهولندي امتعاضه لعدم خوض مباراة الجمعة من بدايتها.

وقال: "لم أكن سعيدا، حتى وإن كنت في الرابعة والثلاثين من العمر. بعد 7 أسابيع من التحضيرات القاسية وتقديم كل شيء في المباريات التحضيرية، تريد فعلا أن تكون حاضرا من البداية".