وتم توقيف اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، الجمعة، وسط لندن، حيث أمضى 7 ساعات في مركز الشرطة قبل الإفراج عنه بكفالة.

وسيمثل حارس منتخب فرنسا المتوج بكأس العالم الشهر الماضي، أمام القضاء البريطاني في سبتمبر.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" استياء توتنهام الشديد تجاه الحارس، واتجاه الفريق لحرمانه من شارة القيادة بعد الواقعة الأخيرة.