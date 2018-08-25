وقدم ميلنر (32 عاما) أداء استثنائيا في أول مباراتين مع فريقه في الدوري هذا الموسم ويتأهب لخوض المواجهة التالية أمام برايتون اند هوف البيون السبت.

ويسعى ليفربول، الذي يشارك في صدارة ترتيب الدوري، لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في بداية الموسم في إنجاز لم يتحقق منذ 1990.

وأضاف كلوب "في عالم كرة القدم عندما يبلغ لاعب 32 عاما يكون قد اقترب من الاعتزال. لكن لاعبينا يمكنهم الاستمرار حتى بلوغ 38 عاما وأثق أن ميلنر أحد هؤلاء اللاعبين إذا تجنب الإصابات.

"لم أعمل مع ميلنر (عندما كان صغيرا) لكنه ظهر بشكل جيدة دائما منذ أن عملنا معا. كما أنه يملك رغبة استثنائية في تجنب الإصابات".

وأمضى ميلنر نصف مسيرته في الدوري الممتاز وكان ظهوره الأول في المسابقة مع ليدز يونايتد وعمره 16 عاما ثم واصل طريقه ليشارك في نحو 500 مباراة في الدوري كما لعب 61 مباراة مع منتخب انجلترا قبل أن يعتزل اللعب دوليا.

ويملك المدرب الألماني وفرة من اللاعبين في وسط الملعب وتألق الوافد الجديد نابي كيتا في أول مباراتين بينما ولم يشارك جوردان هندرسون بعد.

ويدرك كلوب أهمية الارتقاء إلى مستوى التوقعات المرتفعة هذا الموسم حيث بات ليفربول التهديد الرئيسي لمانشستر سيتي الساعي للاحتفاظ بلقبه.

وحذر كلوب لاعبيه من أن برايتون سيكون في أفضل حالاته مستفيدا من فوزه 3-2 على مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي.

وقال عن منافسه "إنه فريق جيد حقا. احترم كثيرا ما يفعله المدرب كريس (هيوتون) بشكل عام وليس فقط أمام مانشستر يونايتد.

"إنه فربق جيد جدا ومنظم. كان يونايتد لديه فرصة للخروج بنتيجة أفضل. لكن ما جرى لفت انتباهنا لما نحن مقبلون عليه. ولهذا يجب ان نكون في قمة الجاهزية بنسبة 100 بالمئة".

وأشاد كلوب بلاعبه ساديو ماني الذي أحرز ثلاثة أهداف في مباراتين ليتفوق على زميله محمد صلاح هداف الموسم الماضي.

وقال "إنه يلعب معنا للموسم الثالث ويتحسن باستمرار وثبات. كنا نعلم حقا أننا سنحصل على لاعب جيد".