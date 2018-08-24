وأوضح متحدث باسم الشرطة أن الأخيرة أوقفت سيارة لوريس (31 عاما) بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش في وسط العاصمة البريطانية لندن.

وأضاف: "بعد اتهامه بقيادة السيارة تحت تأثير الكحول، تم إطلاق سراحه بكفالة، وسيمثل أمام محكمة وستمنستر الثلاثاء 11 سبتمبر".

وساهم لوريس بفوز منتخب فرنسا بلقب مونديال روسيا 2018 في يوليو الماضي، وذلك للمرة الثانية في تاريخ البلاد بعد مونديال 1998 على أرضه.

وعاد الحارس إلى ناديه اللندني، وتألق في المباراتين الأوليين في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، اللتين فاز فيهما توتنهام على نيوكاسل (2-1) وفولهام العائد حديثا إلى دوري الدرجة الممتازة (3-1).

ومن المقرر أن يخوض لوريس مباراة فريقه في المرحلة الثالثة ضد مضيفه مانشستر يونايتد، الاثنين.

وانضم لوريس إلى النادي اللندني عام 2012، قادما من ليون الفرنسي، وخاض معه حتى الآن 256 مباراة.