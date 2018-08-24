وبعد أداء واثق في الفوز على تشلسي في درع المجتمع أحرز سيلفا هدفا في الفوز 2- 0 على أرسنال في افتتاح الدوري ومن المتوقع أن يشارك لاعب موناكو السابق بشكل أكبر بعد إصابة كيفن دي بروين.

وأبلغ سيلفا موقع النادي الرسمي في الانترنت "أشعر بحالة أفضل كثيرا وتأقلمت مع الفريق. اعتقد أنه في الموسم الثاني من الطبيعي أن تشعر أنك في بيتك وهذا بالتأكيد ينطبق علي".

وسحق سيتي ضيفه هدر سفيلد تاون 6-1 الأحد الماضي ليحافظ على بدايته المثالية هذا الموسم وشدد اللاعب البرتغالي على أن الفريق يجب أن يواصل ذلك.

وأضاف قبل مواجهة ولفرهامبتون واندرارز السبت، "نعلم أن علينا الاجتهاد أكثر في الشهور المقبلة لكن من الرائع أن نبدأ الموسم بهذا الشكل".