وأضاف رئيس الفريق الحامل للقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، عبر حسابه في تويتر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة، تركي آل الشيخ، تابع ودعم ودعم لحظة بلحظة وتكلم شخصيا مع الوكيل حتى حُسمت الصفقة وأصبح غوميز هلاليا".

ولم يعلن النادي بعد قيمة الصفقة أو مدة التعاقد مع المهاجم الذي قدم أداء متميزا خلال الموسم الماضي مع فريق غلاطة سراي التركي في كل المسابقات إذ ساهم في تسجيل وصناعة 38 هدفا.

ويبلغ اللاعب السنغالي الأصل 33 سنة من العمر وسبق له أن لعب في أندية فرنسية مثل أولمبيك مرسيليا وأولمبيك ليون فضلا عن نادي سوانزي سيتي الويلزي.