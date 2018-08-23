وأجبرت إصابة في المرفق جوكوفيتش على الانسحاب من مواجهة التشيكي توماس بيرديتش في دور الثمانية لبطولة ويمبلدون 2017 وبعد ذلك ودع سلسلة من البطولات من الأدوار الأولى، ثم خضع لجراحة.

وقال اللاعب الحاصل على 13 لقبا في البطولات الأربع الكبرى للصحفيين، الأربعاء، "أعتقد أن أحد أبرز الأشياء التي تعلمتها عني أنني لم أكن صبورا".

"ربما كانت هذه أصعب الطرق لكي أتعلم التحلي بالصبر".

وأضاف: "لم أتعرض لإصابة خطيرة في مسيرتي وأنا محظوظ بذلك. لكن أعتقد أنه على الرغم من الحذر تعرض جسدي للعديد من الضربات وكان علي التعامل مع إصابة مرفقي بشكل جاد".

ومع انطلاق بطولة أميركا المفتوحة الأسبوع المقبل بمشاركة العديد من اللاعبين البارزين يتطلع جوكوفيتش للقبه الثالث على ملاعب فلاشينغ ميدوز الصلبة، والوصول بإرساله إلى "المثالية".

وقال النجم الصربي "ما زلت أحاول تطوير إرسالي. أعرف أن إرسالي ليس مثل إرسال اللاعبين أصحاب الطول الفارع. لا اتطلع إلى هذه السرعة، بل الدقة والإتقان".