وضمت الترشيحات أسماء مثل ماري بيرس الفائزة بلقبين بالبطولات الأربع الكبرى، والروسي يفجيني كافيلنيكوف المصنف الأول على العالم سابقا، والإسبانية كونشيتا مارتينيز بطلة ويمبلدون والكرواتي جوران ايفانيسيفيتش.

وفازت لي، التي تبقى اللاعبة الآسيوية الوحيدة الحاصلة على لقب بالبطولات الأربع الكبرى، ببطولة فرنسا المفتوحة في 2011، وبعدها بثلاث سنوات توجت بلقب استراليا المفتوحة.

ونالت المصنفة الثانية عالميا سابقا تسعة ألقاب في مسيرتها وحققت 503 انتصارات مقابل 188 هزيمة، في مسيرتها بمباريات الفردي.

وقالت لي في بيان "التنس لا تزال لعبة صاعدة في الصين، ومن الرائع أن أشكل جزءا من هذه الرياضة، وأن أحظى بشعبية في بلادي، وأحببت انضمام العديد من الشابات الصينيات للعبة".

ونقلت رويترز عن النجمة الصينية "أن يتم التفكير في ضمي لقاعة المشاهير مع أفضل اللاعبين في التاريخ فهذا شرف هائل لي ولبلدي".