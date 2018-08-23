وقال رئيس الرابطة، دافيد أغانسو "لقد سئمنا من هذه القرارات الأحادية التي تؤثر مباشرة على اللاعبين، على غرار خطة اللعب خارج إسبانيا".

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد أعلنت الخميس الماضي نيتها إقامة مباراة بالولايات المتحدة "ستكون الأولى التي تقام خارج أوروبا"، دون أن تحدد زمانها ومكانها، أو الطرفين المشاركين فيها، وذلك سعيا لجذب المزيد من المشجعين في أميركا الشمالية.

وذكرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية أن الخطوة المزمعة هي إقامة مباراة من الموسم 2018-2019، على أن يكون أحد طرفيها إما برشلونة أو ريال مدريد.

وأضاف أغانسو الأربعاء أن الرابطة ستلتقي مسؤولي رابطة الدوري في سبتمبر، لمحاولة إقناعهم بالتخلي عن الخطة، وإذا لم يكن "في نهاية سبتمبر أو مطلع أكتوبر يجب أن نبدأ في العمل"، مضيفا أن الاتحاد "مستعد للذهاب إلى النهاية" ومتحدثا عن "إضراب" محتمل.

وكانت رابطة اللاعبين أصدرت الأسبوع الماضي بيانا شديد الانتقاد جاء فيه "كعادتها، لا تأخذ الليغا رأي اللاعبين ولا تشركهم في أحداث لا تفيد منها إلا هي وحدها، من دون الأخذ في الاعتبار صحة اللاعبين والمخاطر التي قد تجلبها لهم، ولا حتى موافقة مشجعي الأندية".