وقالت الصحيفة إن البطولة الأوروبية الأكبر ستنضم لقائمة البطولات التي أدخلت تقنية الفيديو (فار) في المباريات، وآخرها مونديال روسيا الماضي.

ويخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لإدخال التقنية في الدور ربع النهائي، حيث يشهد الدور مباراة واحدة في اليوم فقط، عكس الأدوار الأولية التي تشهد إقامة عدد كبير من المباريات في نفس اليوم.

وسيكون اختبار تقنية الفيديو الأولي في بطولة هذا الموسم، تمهيدا لإدخاله بشكل كامل في جميع البطولات الأوروبية، ومنها بطولة أمم أوروبا المقبلة في 2020.

ولاقت التقنية استحسان المسؤولين خلال المونديال، الذين أكدوا أنها رفعت نسبة "القرارات التحكيمية الصحيحة إلى 99 بالمئة".

وتنطلق مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا منتصف سبتمبر المقبل، على أن يبدأ دور ربع النهائي في التاسع من أبريل المقبل.