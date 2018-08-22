وأثار قرار حكم المباراة مايكل أوليفر احتساب ركلة جزاء لصلاح في الدقائق الأخيرة للشوط الأول بعد خطأ احتسب على الفرنسي مامادو ساكو.

لكن القرار، الذي لم تؤكده الإعادة التلفزيونية، أثار على الفور سجالا واسعا سواء بين لاعبي الفريقين على أرض الملعب، أو عقب المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين نظيفين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حوارا سريعا بين "الملك المصري" وميليفوجيفيتش الذي أفصح لاحقا عما تضمنه.

وقال ميليفوجيفيتش في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل": " (عند حدوث الواقعة) رأيت أنها ليست ركلة جزاء، وعقب المباراة تأكدت من ذلك حين شاهدت إعادة اللعب.. مامادو كان يحاول الوصول للكرة.. لم يلمسها وأيضا لم يلمس الرجل (صلاح).

وتابع اللاعب الصربي: "صلاح سقط، والحكم احتسب ركلة جزاء (..) بالنسبة لي المسألة واضحة، ليست ركلة جزاء".

وقال قائد كريستال بالاس إنه طلب من صلاح أن يذهب ويعترف للحكم بأنها ليست ركلة جزاء، لكن صلاح قال "إنها ضربة جزاء".

وأظهرت الكاميرات مشهدا خاطفا للحوار بين اللاعبين، بينما نجم ليفربول يبدو مبتسما، ويتمتم بشىء ما بينما يضع يده اليسرى على فمه لمنع قراءة حركة شفتيه.

وتلقى قرار الحكم المثير للجدل باحتساب ركلة الجزاء دعما مؤثرا من الحكم الإنجليزي المخضرم مارك كلاتينبرغ الذي أدلى برأيه في الأمر.

وأوضح كلاتينبرغ أن قرار مايكل أوليفر، كان صائبا، وأن مركزه كان "مثاليا" لاتخاذ القرار، حسب ما نشر موقع صحيفة "ديلي ميل".

وأكد في تصريحاته أن الإعاقة كانت كافية لإسقاط محمد صلاح أرضا، واحتساب ركلة جزاء صحيحة، ليخالف بذلك آراء البعض الذين اتهموا صلاح "بالتمثيل".

وقال كلاتنبرغ: "كحكم للمباراة، عليك أن تأخذ بعين الاعتبار أن صلاح لن يقع أرضا إذا كان بإمكانه التسجيل. كان قرارا صائبا وأوليفر كان في موقع مثالي".