وتأتي تصريحات شارب وسط "عاصفة" انتقادات يواجهها المدرب البرتغالي، بعد فشله في التعاقد مع أسماء "مؤثرة" في سوق الانتقالات، ثم خسارته الأحد أمام برايتون بنتيجة 2-3 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال شارب "لسكاي سبورتس": " أتوقع أن تتم إقالة المدرب (مورينيو) قبل أعياد الميلاد".

وأضاف: "إذا استمر بعناده وتذمره، فسينقلب عليه الأشخاص، وسيكتشفون أن طريقته لن توصلهم للقمة وعليهم تغييرها".

وحث شارب مورينيو على اتباع طريقة المدرب الأسطوري أليكس فيرغسون، الذي "أبقى المشكلات داخل المنزل"، حسب ما وصف شارب، الذي لعب تحت إدارة فيرغسون خلال التسعينيات.

وقال شارب: "كل المشكلات كانت تبقى في مكتبه أو في غرف تغيير الملابس. لم تخرج أي مشكلات مع اللاعبين للصحافة، مورينيو يستطيع التعلم من هذا الأمر".

وشارك أساطير لمانشستر يونايتد شارب الانتقادات، على رأسهم بول سكولز وغاري نيفيل، اللذان انتقدا المدرب البرتغالي بشدة بعد الهزيمة من برايتون.

ولعب شارب في صفوف "الشياطين الحمر" 8 مواسم تحت إشراف أليكس فيرغسون، بين 1988 و1996، خاض خلالها 193 مباراة وسجل 21 هدفا.