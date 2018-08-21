وأدلى 80 مدربا لفرق شاركت في البطولات الأوروبية الموسم الماضي، بأصواتهم بشأن المرشحين للجائزة، فضلا عن 55 صحفيا، بالتصويت، الذي أفرز المرشحين الثلاثة، البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق المنتقل مؤخرا إلى يوفنتوس، والكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)، والمصري محمد صلاح (ليفربول).

وكشف "يويفا" عن قائمة اللاعبين العشرة الذين نالوا الأصوات الأكثر، فيما تمثلت المفاجأة في عدم احتلال ميسي حتى المركز الرابع، بل جاء خامسا، حسب ما نشر موقع صحيفة "ميرور".

وحل الفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد) في المركز الرابع، متفوقا بشكل "غير متوقع" على البرغوث الأرجنتيني، فيما احتل الشاب الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جرمان) في المركز السادس.

وجاء خبر غياب ميسي عن اللائحة النهائية للجائزة، للمرة الأولى منذ عام 2014، ليفاجئ الكثيرين، خاصة أن النجم الأرجنتيني سجل 45 هدفا في 54 مباراة مع برشلونة الإسباني، وحقق لقبي الدوري والكأس المحليين، وجائزة "الحذاء الذهبي" الأوروبي والمحلي على حد سواء.

وسيكشف عن الفائز بجائزة "أفضل لاعب أوروبي" خلال حفل قرعة دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام في 30 أغسطس المقبل في موناكو.