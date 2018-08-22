وقامت رابطة جماهير لاتسيو أو ما يطلق عليه أولتراس لاتسيو بالعديد من المشاكل، وآخرها منع السيدات من الجلوس في المدرج الشمالي الذي يعتبروه مكاناً من أجل القتال وليس للحب، وفقا لموقع "سبورت 360" الرياضي.

وكتب أولتراس لاتسيو رسالة قال فيها : "لا كورفا نورتي تمثل مكاناً مقدساً لنا ، هذا المكان له قدسية خاصة يجب أن تحترم ، الصفوف الأولى كانت دائماً الخندق بالنسبة لنا ولهذا لا نقبل تواجد السيدات ولا الزوجات ولا العشيقات".

وتابعت الرسالة التي تم تداولها يوم السبت الماضي قبل مباراة القمة أمام نابولي في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي حملت توقيع أحد قادة الرابطة البارزين : "ندعوهن للجلوس في الصف العاشر”.

وتسببت هذه الرابطة بالعديد من المشاكل وأثارت جدلاً كبيراً في أكتوبر 2017 بسبب تصرفات وصفت بالعنصرية، مما دفع الشرطة للبحث في كاميرات المراقبة بغية تحديد هوية المسؤولين عن هذه التصرفات.