وأبلغ كين وسائل إعلام بريطانية، الثلاثاء :"نحن فريق قطع خطوات عملاقة في فترة قصيرة والسبيل الوحيد لمواصلة ذلك هو بدء الفوز بالألقاب. الفريق لم يعد صغيرا بأي شكل"، وفق "رويترز".

وأضاف قائد منتخب إنجلترا :" لقد وصلنا إلى عمر حيث أصبحنا أكثر خبرة ونريد الفوز. يجب أن نحاول أن نفعل ذلك".

ويستمتع توتنهام، الذي لم يحرز أي لقب منذ كأس رابطة الأندية المحترفة في 2008، بفترة من الاستقرار تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، الذي يقضي موسمه الخامس.

وأضاف كين :"أعتقد أننا وصلنا إلى قمة مستوانا. هذا الموسم الخامس للمدرب والكثير منا حضر كل تلك الفترة".

وتابع :"عندما تملك فريقا يعرف بعضه بعضا على مدار هذه الفترة الطويلة، فإن كل لاعب يعرف كيف يلعب باقي زملائه، ويدرك كيفية تحفيز الجميع خارج الملعب.. وهذا ما نملكه".