وكتب نادي نيس على موقعه الرسمي "لقد اتخذ القرار. خضع للدرس جيدا. قرر ماريو بالوتيلي البقاء في أو جي سي نيس" لموسم ثالث تواليا، مؤكدا التصديق على الاتفاق بين النادي واللاعب البالغ 28عاما، مساء الاثنين.

وفي ظل عدم الكشف عن أي عقد جديد، ينتهي العقد الحالي للمهاجم المشاغب في يونيو 2019، إذ أشار النادي إلى أنه "سيتابع المغامرة (...) في موسم 2018-2019".

وألمح نيس إلى محاولة مرسيليا اقتناص خدمات بالوتيلي، مشيرا إلى وضع "أصبح معقدا نوعا ما مطلع الصيف الحالي من قبل ناد آخر في جنوب فرنسا، عاد الوضع إلى طبيعته".

ويمكن لبالوتيلي، الموقوف في أول 3 مراحل من الدوري الفرنسي لكرة القدم، العودة لمواجهة مضيفه ليون في 31 أغسطس الجاري.

وكان المدير الرياضي لمرسيليا، الإسباني أندوني زوبيزاريتا، أكد في نهاية يوليو بحث فريقه عن مهاجم ومحاولة "التوصل إلى اتفاق" لضم الإيطالي.

وسجل باوتليلي، لاعب إنتر وميلان الإيطاليين ومانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين السابق، 43 هدفا بألوان نادي نيس منذ صيف 2016.