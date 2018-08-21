ووضع لاعب أتلتيكو أنخيل كوريا الضيوف في المقدمة، بعد أن سجل هدف التقدم في الدقيقة 26، عقب تمريرة زميله أنطوان غريزمان الرائعة.

واقترب دييغو كوستا من مضاعفة النتيجة، لكن نيتو منعه بعد أن تصدى لمحاولته ببراعة قبل نهاية الشوط.

وبعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني، سدد رودريغو لاعب منتخب إسباني مباشرة ليعادل النتيجة لفالنسيا، عقب خطأ نادر من المدافع دييغو غودين.

وسدد غابرييل باوليستا في القائم لصالح أصحاب الأرض، فيما تصدى حارس أتلتيكو يان أوبلاك لمحاولة دانييل عقب تلقي الأخير لتمريرة متقنة من ميشي باتشواي، الذي ظهر لأول مرة مع الفريق، في الدقيقة 90.