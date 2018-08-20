وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الاثنين، القائمة النهائية المكونة من 3 لاعبين مرشحين للجائزة التي توج بها رونالدو الموسم الماضي.

وقدم صلاح موسما استثنائيا مع ليفربول، كلله بالتتويج بلقبي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وهداف المسابقة، فضلا عن دوره في بلوغ فريقه نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2007.

ومن المنتظر أن يتم إعلان الفائز يوم إجراء قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا، في 30 أغسطس الجاري، في إمارة موناكو.

وكان صلاح قد دخل قائمة أفضل 10 لاعبين قبل أن يتأهل إلى المجموعة النهائية، وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه طيلة الموسم الماضي مع "الريدز" في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وكانت القائمة الكاملة تضم إلى جانب الثلاثي، أنطوان غريزمان وليونيل ميسي وكيليان مبابي وكيفين دي بروين ورفايل فاران وإدين هازارد وسيرجيو راموس.