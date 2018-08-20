وسجل المدافع داني كارفاخال الهدف الأول برأسه متابعا كرة رفعها بيل وأبعدها حارس خيتافي دافيد سوريا من فوق رأس الفرنسي كريم بنزيمة. ثم أضاف الويلزي الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني.

وقال لوبيتيغي "لقد سررت بالفريق في شكل عام، وقدم بيل أداء رائعا. قدم لنا أيضا الحلول، ولعب بشكل جيد مثل العديد من زملائه في الفريق".

ومع رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، وعدم قيام النادي الإسباني بضم أسماء كبيرة جديدة لملء الفراغ الذي خلفه، خرج بيل من عباءة رونالدو وأصبح يصول ويجول في أرض الملعب.

ولعب الويلزي في خط الهجوم إلى جانب بنزيمة وماركو أسنسيو، صاحب تمريرة الهدف الثاني.

وأضاف لوبيتيغي "في البنية التي نحاول وضعها، هناك لاعبون يتمتعون بخصائص مختلفة، وغاريث له خصائصه أيضا".

وتابع "يعطينا شيئا مختلفا ونحن بحاجة للاستفادة من ذلك. نحن سعداء بما يحدث".

وكان لوبيتيغي حل بدلا من الفرنسي زين الدين زيدان الذي قرر التنحي بشكل مفاجئ بعد قيادته الفريق إلى لقبه الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا.

وانتهت المباراة الاولى لريال مدريد بقيادة المدرب السابق لمنتخب إسبانيا، بالخسارة أمام جاره أتلتيكو مدريد، بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، 2-4 بعد التمديد في نهائي الكأس السوبر الأوروبية الأربعاء الماضي في العاصمة الإستونية تالين.

إلا أن لوبيتيغي تمكن من تحقيق بداية مثالية في الدوري الأحد أمام خيتافي المتواضع.

وقال المدرب "لا يزال أمامنا الكثير من الفرص لتحسين أدائنا مثل جميع الفرق في هذا الوقت من السنة، لكننا أظهرنا روحا جماعية جديدة وتمكنا من الفوز وتسجيل الأهداف أمام فريق منظم دفاعيا".

ويحل ريال مدريد في المرحلة الثانية ضيفا على جيرونا الأحد المقبل.