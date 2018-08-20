وهذه البطولة الوحيدة من بطولات رابطة اتحاد اللاعبين المحترفين للأساتذة ذات 1000 نقطة التي لم يفز بها المصنف الأول على العالم سابقا خلال مسيرته الرائعة ونجح أخيرا في إنهاء العقدة في المحاولة السادسة.

وبذلك أكمل جوكوفيتش الفوز بكل بطولات الأساتذة التسع منذ انطلاقها في 1990.

وقال اللاعب الصربي بعد التغلب على فيدرر بطل سينسناتي سبع مرات "بالتأكيد هذه لحظة مميزة بالنسبة لي. أقف هنا لأول مرة وأنا أحمل اللقب".

وأضاف "عانيت خلال فترة صعبة ومتقلبة بمسيرتي مع الإصابة والخضوع لجراحة في وقت مبكر هذا العام ويبدو من غير المعقول أن استعيد مستواي هكذا بالفوز بلقب ويمبلدون ثم الفوز في سينسناتي لأول مرة".

وعزز ديوكوفيتش تفوقه في المواجهات المباشرة على فيدرر بتحقيق الانتصار 24 مقابل 22 فوزا للأستاذ السويسري.

وقال ديوكوفيتش "أهنئ نوفاك فقد صنع تاريخا اليوم. بذل جهدا رائعا ليس فقط اليوم وإنما طوال مسيرته للوصول لهذه النقطة. إنه انجاز رائع ولا بد أنه يشعر بفخر كبير".