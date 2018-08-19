وتقدم هويسكا بهدفين نظيفين في الشوط الأول سجلهما أليكس غايار (5 و40)، فيما قلص الأرجنتيني غونزالو اسكالانتي الفارق في الشوط الثاني (69).

وامتلك هويسكا فرصة الصعود إلى الدرجة الأولى في موسم 2016-2017، لكنه سقط في الملحق على يد خيتافي، إلا أنه نجح في محاولته الثانية بفوزه على لوغو 2-صفر في نهاية موسم 2017-2018.

وفي المقابل، يشارك أيبار في الدرجة الأولى للموسم الخامس تواليا مع خط تصاعدي مستمر.

ففي موسمه الأول (2014- 2015)، احتل الفريق المركز الثامن عشر، لكنه استفاد من قرار إداري قضى بإقصاء إلتشي صاحب المركز الثالث عشر إلى الدرجة الثانية.

وفي الموسم التالي، تحسنت أحوال إيبار، فارتقى 4 درجات إلى المركز الرابع عشر، ثم 4 أخرى إلى العاشر، وأخيرا احتل المركز التاسع في الموسم الماضي.