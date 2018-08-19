وأدى الدفاع السيئ لهدفين لبرايتون في دقيقتين من الشوط الأول حيث تفوق جلين موراي وشين دافي على رباعي دفاع يونايتد الذي يبلغ قيمته 117 مليون جنيه استرليني (149.21 مليون دولار) ليوضح لماذا سعى المدرب جوزيه مورينيو لتدعيمه.

وقدم إيريك بيلي أداء سيئا بعدما أخرج الكرة إلى ركلة ركنية كان يمكن تفاديها أدت إلى هدف دافي الأول في الدوري الممتاز، وارتكب خطأ ضد باسكال جروس الذي نفذ ركلة الجزاء بنجاح حيث اصطدمت بقدم الحارس ديفيد دي خيا إلى داخل الشباك في نهاية الشوط الأول.

وكان روميلو لوكاكو قلص الفارق قبلها بضربة رأس وبدا يونايتد غير قادر على العودة قبل أن يحرز بول بوجبا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد سقوط مروان فيلايني داخل منطقة الجزاء.