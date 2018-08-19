واستهل سيتي، الساعي لأن يكون أول فريق يحتفظ باللقب منذ عقد من الزمن، مشواره الأحد الماضي من ملعب أرسنال، حين تغلب على مضيفه اللندني 2-صفر، ثم تمكن اليوم من الاحتفال مع جماهيره ببداية الموسم بأفضل طريقة.

ولم يجد فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا صعوبة في حسم اللقاء، ولم يتأثر بغياب صانع ألعابه البلجيكي كيفن دي بروين الذي يبتعد عن الملاعب لثلاثة أشهر بعد إصابة تعرض لها في الركبة أثناء مران الأربعاء.

وحسم سيتي اللقاء في الشوط الأول، حين سجل 3 أهداف في 10 دقائق، بدأها أغويرو في الدقيقة 25 عندما وصلته الكرة مباشرة من الحارس البرازيلي إيدرسون، ليسد بنجاح في مرمى الحارس بن هامير.

وأضاف البرازيلي غابريال جيسوس الثاني عندما تبادل الكرة مع الفرنسي بنجامان مندي، فحاول أحد المدافعين قطعها، لكنها سقطت أمام الدولي البرازيلي الذي سددها من مشارف المنطقة في الشباك (31)، قبل أن يضرب أغويرو مجددا بإضافة هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثالث في الدقيقة 35 بعد خطأ فادح للحارس بن هامير الذي أفلت الكرة بعد عرضية من مندي.

وأعاد السلوفيني يون غورينتش ستانكوفيتش الأمل لهادرسفيلد عندما قلص الفارق في الدقيقة 43، إثر رمية جانبية طويلة الى المنطقة وتمريرة رأسية لستيف مونييه من بنين.

لكن سيتي أعاد الفارق إلى 3 أهداف مع بداية الشوط الثاني من ركلة حرة رائعة للإسباني دافيد سيلفا (48)، وأكمل أغويرو ثلاثيته في الدقيقة 75 بعدما سبق الدفاع إلى الكرة وحولها إلى الشباك، مسجلا الـ"هاتريك" التاسع في الدوري الممتاز.

وعلى غرار سيلفا الذي ترك مكانه للجزائري رياض محرز بعد تسجيله الهدف، استبدل أغويرو بالألماني لوروا سانيه بعد هدفه الثالث وكان الأخير خلف الهدف السادس عبر النيران الصديقة، بعدما ارتدت تسديدته من الحارس هامير وباغتت المدافع الهولندي تيرينس كونغولو الذي حولها في شباكه (84).

وحقق واتفورد فوزه الثاني تواليا في مستهل الموسم، وجاء على حساب مضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف لأندري غراي (3) وتروي ديني (48) وويل هيوز (51)، مقابل هدف لجيمس تراكوفسكي (7).