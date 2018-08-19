ويشكل هازارد (27 عاما) منذ فترة محور تقارير صحافية حول انتقال محتمل إلى النادي الملكي، زادت وتيرتها بعد ظهوره المميز في نهائيات كأس العالم 2018 ومساهمته في حلول منتخب بلاده في المركز الثالث للمرة الأولى في تاريخه، وفي أعقاب انتقال مواطنه وزميله في تشلسي الحارس تيبو كورتوا إلى الفريق الملكي هذا الصيف.

ويرتبط هازارد بعقد مع تشلسي حتى 2020، ويأمل ناديه في تجديده من أجل ضمان بقائه في صفوف الفريق اللندني على المدى الطويل.

وأغلقن فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز الأسبوع الماضي، إلا أن هذه الفترة تستمر في إسبانيا حتى نهاية أغسطس، ما يعني أن في إمكان أندية إسبانية ضم لاعبين من إنجلترا.

وفي تصريحات لإذاعة "أر أم سي" الفرنسية، قال المهاجم البلجيكي: "المغادرة هذه السنة؟ لن أغادر. قيل الكثير، وجزء كبير مما قيل كان هراء. حاليا أنا سعيد. تبقى سنتان على عقدي، وسنرى ما سيحدث".

وتابع: "يمكننا أن نبيع لكن لا يمكن أن نتعاقد (مع لاعبين جدد بعد نهاية فترة الانتقالات). سيكون من الغريب بعض الشيء أن يتخلوا عني ولا يتعاقدوا مع لاعب من بعدي".

وبعد عودته من إجازته إثر مشاركته في كأس العالم، بقي هازار على مقاعد البدلاء في مباراتي فريقه في المرحلتين الأولى والثانية من الموسم.

إلا أن مدرب تشلسي الإيطالي ماوريتسيو ساري، دفع به كبديل السبت في المرحلة الثانية ضد أرسنال، ليساهم في فوز فريقه 3-2 على غريمه اللندني، عبر تمريرة حاسمة جاء منها هدف الفوز عن طريق الإسباني ماركوس ألونسو.