وأعلن أوزيل (29 عاما)، الشهر الماضي، اعتزاله اللعب الدولي بعد خروج ألمانيا من كأس العالم. وقال إنه واجه "عنصرية وعدم احترام" بسبب أصوله التركية.



وواجه أوزيل، الذي كان لاعبا مهما في تشكيلة ألمانيا الفائزة بكأس العالم 2014، سيلا من الانتقادات بسبب صورة التقطت له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مايو وبسبب مستواه في كأس العالم في روسيا.

وفي البيان الذي أعلن فيه اعتزاله اللعب الدولي الشهر الماضي، اتهم أوزيل أيضا الاتحاد الألماني لكرة القدم وغريندل بعدم مساندته في أزمة الصورة.

وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" يوم الأحد، قال غريندل إنه كان ينبغي عليه التعامل مع الأمر بشكل مختلف.

وأضاف "كان يجب أن يكون موقفي أكثر وضوحا في ظل الهجمات العنصرية من بعض الناس وكان يجب أن أدافع عن مسعود أوزيل".

وأضاف "مثل هذه الهجمات غير مقبولة. كان يجب أن تكون كلماتي واضحة".

وواجه أوزيل صيحات استهجان من الجماهير في مباريات ألمانيا الودية الأخيرة قبل كأس العالم، ودعا العديد من المشجعين لاستبعاده من القائمة بسبب الصورة.

وأضاف غريندل "أنا متأسف على شعوره بأن الاتحاد الألماني خذله".