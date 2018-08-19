وتمكن ميسي من دخول التاريخ بعد التسجيل في الموسم الخامس عشر على التوالي للدوري الإسباني، وأيضا تسجيل الهدف رقم 6000 للفريق الكتالوني.

وافتتح ميسي قائد برشلونة الجديد التسجيل في الدقيقة 64 عبر ركلة حرة تشبه التي وضعها في مرمى سيلتا فيغو في الموسم الماضي ليسعد جماهير الكامب نو.

وأضاف فيليب كوتينيو صاحب أغلى صفقة في تاريخ النادي، الهدف الثاني، لكن ميسي هداف الموسم الماضي برصيد 34 هدفا كانت له الكلمة الأخيرة في آخر هجمة في المباراة.

وانضم برشلونة إلى ليفانتي وريال سوسيداد في الصدارة بثلاث نقاط لكل منهم، فيما يستضيف ريال مدريد منافسه خيتافي يوم الأحد ويحل أتليتيكو مدريد ضيفا على فالنسيا يوم الاثنين.