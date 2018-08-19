وستلتقي هاليب بطلة فرنسا المفتوحة، الفائزة بلقب مونتريال الأسبوع الماضي، مع كيكي بيرتنز في المباراة النهائية بعدما تفوقت اللاعبة الهولندية على التشيكية بترا كفيتوفا 3-6 و6-4 و6-2.

وتغلبت سابالينكا، لاعبة روسيا البيضاء البالغ عمرها 20 عاما، على ثلاث لاعبات من أول 20 مصنفة عالميا في طريقها للدور قبل النهائي لكنها عانت أمام الرومانية هاليب التي حققت فوزها رقم 450 في مسيرتها.

وكسرت هاليب الارسال عندما كانت النتيجة 3-2 في المجموعة الأولى واستعرضت قوتها لتكسر الإرسال مرة أخرى في طريقها لحسم المجموعة.

وأظهرت سابالينكا مقاومة أكبر في المجموعة التالية وتعادلت 4-4 قبل أن تظفر هاليب بالانتصار.

وستخوض هاليب، التي بلغت نهائي سينسناتي في 2015 و2017، سادس نهائي لها هذا العام.