وسيطر برشلونة على المباراة باستاد نو كامب لكنه فشل في استغلال الفرص التي أتيحت له أمام الافيس البارع وهو آخر من انتصر على الفريق الكتالوني على أرضه في الدوري 2-1 في 2016 وكاد أن يكرر الأمر في الموسم الماضي قبل أن يخسر 2-1.

وسدد ميسي ركلة حرة في العارضة في الشوط الأول وأنقذ الحارس باتشيكو كرة من عثمان ديمبلي بينما كان لويس سواريز غير مؤثر.

وافتتح ميسي قائد برشلونة الجديد التسجيل أخيرا في الدقيقة 64 عبر ركلة حرة تشبه التي وضعها في مرمى سيلتا فيجو في الموسم الماضي ليسعد الجماهير في نو كامب.

وأضاف كوتينيو صاحب أغلى صفقة في تاريخ النادي الهدف الثاني لكن ميسي هداف الموسم الماضي برصيد 34 هدفا كانت له الكلمة الأخيرة في اخر هجمة في المباراة.

وانضم برشلونة إلى ليفانتي وريال سوسيداد في الصدارة بثلاث نقاط لكل منهم فيما يستضيف ريال مدريد منافسه خيتافي الأحد ويحل اتليتيكو مدريد ضيفا على بلنسية يوم الاثنين.