وأكد بلماضي أنه يفضل اللعب الهجومي والاستحواذ على الكرة، قائلا: "أريد أن أرى ياسين براهيمي، لاعب بورتو، ورياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، يستحوذان على الكرة".

واعتبر أن ما يعاني منه المنتخب الجزائري هو "الفشل الجماعي وليس الفردي"، لأن اللاعبين كأفراد "فخورين بتمثيل بلدهم"، مشددا على أن "السبب الأول الذي دفعني لقبول مهمة تدريب المنتخب هو اللاعبين. فقد سبق لهم أن اخرجوا بلدا كاملا إلى الشارع حين تأهلوا للدور الثاني في كأس العالم 2014، ولديهم المؤهلات للقيام بذلك مجددا".

وأشار بلماضي إلى أنه فكر مليا قبل قبول تدريب المنتخب قائلا: "أنا لست انتحاريا، لكني لست جبانا أيضا ولم أقبل المنصب حتى تأكدت من أنني أملك الأسلحة للقيام بالمهمة".

وكان الاتحاد الجزائري قد أعلن في الثاني من أغسطس عن تعيين بلماضي مدربا للمنتخب، خلفا لرابج ماجر الذي أقيل بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وحمل بلماضي ألوان المنتخب الجزائري كلاعب بين 2000 و2004، وخاض في صفوفه 20 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف، ولعب لنوادي مرسيليا الفرنسي ومانشستر سيتي وسلتا فيغو الإسباني.