وجاء إعلان النادي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قال فيها: "الزمالك يقرر إيقاف النشاط الرياضي بما فيه كرة القدم لحين انتهاء المؤامرة على النادي".

ولم يضف الزمالك تفاصيل بشأن "المؤامرة"، التي يقول إنها تحاك ضده.

ونقلت وسائل إعلام مصرية على رئيس النادي، مرتضى منصور، قوله إن تجميد الأنشطة بما في ذلك الانسحاب من بطولة الدوري، يأتي بسبب ما وصفه بـ"جريمة مجلس الإدارة".

وتجري السلطات القضائية في مصر تحقيقا للاشتباه بارتكاب إدارة النادي مخالفات مالية.

وتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري، الخميس، بعد فوزه على مضيفه مصر المقاصة 1- صفر، في المرحلة الثالثة.