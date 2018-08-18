وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن ريال مدريد يستعد لتقديم عقد بقيمة 300 مليون يورو لضم البرازيلي نيمار، الذي كان قد انتقل إلى سان جرمان مقابل 222 مليون يورو العام الماضي.

صحيفة "سبورت" أعلنت متابعة النادي الإسباني لموقف سان جرمان مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بخصوص قواعد اللعب المالي النظيف، لمحاولة استغلال الوضع للتعاقد مع لاعب برشلونة السابق.

التقارير أكدت أيضا أن النادي الباريسي قد يضطر للتخلي عن نيمار من أجل "تسوية" أي عقوبة قد تقع عليه من قبل "يويفا".

وسيسعى النادي "الملكي" للتعاقد مع النجم البرازيلي قبل إغلاق سوق الانتقالات يوم 31 أغسطس الجاري.