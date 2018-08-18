وسيخوض الجامايكي (31 عاما)، المتوج بثماني ميداليات ذهبية أولمبية و11 لقبا عالميا، تجربة مع نادي سنترال كوست مارينرز الذي سيسمح له بخوض التمرينات معه لمدة غير محددة، على أمل أن يثبت جدارته ويتمكن من نيل عقد لممارسة اللعبة كمحترف.

ويأتي وصول حامل الرقم القياسي العالمي في سباقي 100م و200م، الذي اشتهر بلقب أسرع رجل في العالم، قبل أكثر من شهرين على انطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري الأسترالي لكرة القدم، المقرر في أواخر أكتوبر.

ووصل بولت السبت إلى مطار سيدني، حيث استقبله جمع من الصحفيين والمصورين والمشجعين الذين تهافتوا على التقاط الصور التذكارية مع عداء صنع لنفسه هالة غير تقليدية في ألعاب القوى، لاسيما من خلال احتفالاته الصاخبة والحركات التي باتت أقرب إلى علامة مسجلة باسمه.

بيد أن بولت، الذي وضع وشاح النادي الأسترالي حول عنقه في مطار سيدني الدولي، أكد أنه يأخذ تجربته الأسترالية على محمل الجد.

وأوضح "سأظهر للعالم ما أنا عليه"، قائلا بحزم ردا على سؤال عما إذا كانت هذه التجربة محاولة ترويجية ودعائية: "هذه (التجربة) حقيقية".

وتابع "قلت منذ موسمي الأخير على المضمار أنني أرغب في لعب كرة القدم وأعرف ما أنا قادر على القيام به (..) أنا ممتن لفريق مارينرز على إتاحة الفرصة لي وأنا سعيد لأنني سأعتبر أستراليا موطني في الوقت الحالي".

وسبق لبولت أن خاض تجارب كروية مع بوروسيا دورتموند الألماني، وفي جنوب أفريقيا والنرويج، الا أن أيا منها لم تؤد إلى منحه عقدا احترافيا.

وأكد العداء السابق أنه يشعر بالقلق والترقب قبل بدء تجربته مع النادي الأسترالي الذي يقع مقره في في غوسفورد (75 كلم شمال سيدني).

وكان المدير التنفيذي للنادي الأسترالي، شون ميليكامب، أكد في تصريحات صحفية قبل نحو أسبوع، أن بولت لن يحظى بمعاملة تفضيلية، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وسبق لبولت، المشجع المتفاني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن أكد مرارا أن ممارسة كرة القدم كمحترف تعد "حلما" بالنسبة إليه، مقرا بأن "الأمر يتطلب الكثير من العمل والتدريب للوصول الى المستوى المطلوب".