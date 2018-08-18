ويلاقي فيدرر في الدور نصف النهائي البلجيكي دافيد غوفان الذي تأهل على حساب الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو، بينما سيجمع نصف النهائي الثاني بين الصربي نوفاك جوكوفيتش والكرواتي مارين سيليتش.

وواصل الطقس التأثير على مجريات الدورة التي انطلقت مطلع الأسبوع، وأدى ليل الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة، إلى تعطيل مباراة ربع النهائي بين فيدرر وفافرينكا، علما أن اللاعبين كانا يخوضان المباراة الثانية لهما في اليوم ذاته، بسبب تعطل معظم مباريات الرجال الخميس بسبب الأمطار.

وانتهت المواجهة بين الصديقين فيدرر وفافرينكا 6-7 (2-7)، 7-6 (8-6) و6-2، إلا أنها توقفت لـ21 دقيقة بعدما طلب المنظمون من اللاعبين مغادرة الملعب، ومن المشجعين الاحتماء، في ظل طقس عاصف.

وقال فيدرر الذي حقق فوزه الثالث والعشرين على فافرينكا في 26 مواجهة بينهما "من غير المعتاد أن نتوقف بسبب البرق (..) لم أعرف ما اذا كان ذلك سيعني نهاية الأمسية أو إذا ما كنا سنعود"، مضيفا "استعدت طاقتي من أجل المجموعة الثالثة".

وواصل جوكوفيتش، المتوج الشهر الماضي بلقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية، مسيرته الناجحة في سينسيناتي، بطولة الماسترز الوحيدة التي لم يحقق لقبها.

وفاز المصنف عاشرا على الكندي ميلوس راونيتش 7-5، 4-6، و6-3، علما أنه كان يخوض أيضا مباراته الثانية في اليوم ذاته، بعد فوزه على حامل اللقب البلغاري غريغور ديميتروف في وقت سابق الجمعة بعد 3 مجموعات.

وقال الصربي "لعبت المباراة النهائية 5 مرات هنا (..) إلا أنني أرغب في التتويج باللقب"، مضيفا "أنا هنا لأستمتع برياضة أحبها (..) أنا في موقع جيد، لذا سآخذ الأمور خطوة خطوة".

وسيكون جوكوفيتش في نصف النهائي على موعد مع الكرواتي سيليتش، المصنف سابعا، الذي تفوق على الإسباني بابلو كارينيو بوستا المصنف 13 بنتيجة 7-6 (9-7)، و6-4.