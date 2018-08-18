ووفقا لتقاليد النادي، نظم نادي يوفنتوس حفل "الاستقبال" السنوي، الذي يقيمه للاعبين الجدد، و"يجبر" فيه العناصر الجديدة بالغناء أمام الزملاء الجدد.

وشارك في حفل "الاستقبال" كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والإيطالي ليوناردو بونوتشي والألماني أيمري تشان، والبرتغالي جواو كانسيلو، والإيطالي ماتيا بيرين، أبرز تعاقدات "السيدة العجوز" هذا الصيف.

وفي فيديو صوره لاعبو يوفنتوس، وقف رونالدو على كرسي في منتصف قاعة مليئة بعناصر يوفنتوس، قبل أن يقوم بالرقص والغناء.

ولاقى "حماس" رونالدو الكبير إعجاب زملائه في الفريق، الذين شجعوه بحرارة، ووصفوا فقرته الغنائية "بالرائعة".

وسيخوض "الدون" لقاءه الأول مع يوفنتوس مساء السبت، عندما يواجه كييفو فيرونا في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإيطالي "سيريا آ".