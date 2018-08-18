كما حسم الأهلي المصري القمة مع مضيفه الترجي بنتيجة 1-صفر، ليترافق وإياه الى الدور ربع النهائي بعدما كان الفريق التونسي قد ضمن التأهل في وقت سابق.



فعلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، حسم الوداد المتوج العام الماضي بلقبه الثاني في المسابقة بعد 1992، المباراة ضد حامل لقب نسخة 2016، بهدف سجله لاعبه أنس الأصباحي في الدقيقة 56.



الوداد يحلق في الصدارة

وابتعد الوداد في صدارة المجموعة (11 نقطة) بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه، وذلك قبل الجولة الأخيرة من منافسات الدور الأول.

وفي المجموعة عينها، فاز حرية الغيني على ضيفه ضيفه توغو بورت التوغولي 2-1. سجل للفائز أوكانسي مانديلا (11) والنيجيري بولاجي ساكين (59)، وللخاسر ابلامفي آيي دجادجا (52).

وتقدم الفريق الغيني الى المركز الثاني خلف الوداد مع ثماني نقاط، وبفارق ثلاث نقاط عن صنداونز قبل الجولة الأخيرة.

وفي رادس، حسم الأهلي المصري القمة التقليدية ومضيفه الترجي في المجموعة الأولى بفوزه عليه 1-صفر، بهدف مهاجمه المغربي وليد أزارو.

الأهلي يتصدر

وتصدر الأهلي ترتيب المجموعة بفارق المواجهات المباشرة مع الترجي، بعد تعادلهما سلبا ذهابا، وبرصيد عشر نقاط لكل منهما.

واضطر مدرب الترجي خالد بن يحيى الى إجراء تغيير اضطراري في الدقيقة الثامنة، فدفع بأنيس البدري بدلا من بلال الميجري المصاب.

وصنع الترجي أول فرصة حقيقية في الدقيقة 15، اثر ركلة ركنية فشل دفاع الأهلي في التعامل معها، ليحولها طه ياسين الخنيسي رأسية أبعدها أزاروا من على خط المرمى بعدما تجاوزت الحارس محمد الشناوي.

وتراجع لاعبو الأهلي لاستيعاب ضغط الترجي، قبل أن يتمكن أزارو على عكس مجريات المباراة، بتسجيل الهدف مستغلا خطأ من الدفاع (32).

وأشار مدرب الأهلي الفرنسي باتريس كارتيرون الى أن لاعبيه "قدموا مباراة كبيرة خاصة في المستوى الدفاعي" وأحسنوا استغلال الفرص، مشيرا الى أنه الأهلي يعتزم اللعب على صدارة المجموعة في الجولة الأخيرة.

وكان الأهلي عاد فائزا في آخر زيارتين إلى أرض الترجي بطل 1994 و2011 آخرهما في ربع نهائي النسخة الماضية (2-1)، علما بأنهما تعادلا ذهابا دون أهداف. كما توج الأهلي بلقب 2012 على حساب الترجي.

وفي المجموعة الثانية، تعادل وفاق سطيف الجزائري وضيفه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي حامل اللقب خمس مرات آخرها قبل ثلاثة اعوام 1-1، علما ان الفريق الكونغولي كان حجز بطاقته سابقا الى ربع النهائي.

وسجل لوفاق سطيف محمد بكير (59)، ولمازيمبي المدافع الزامبي شونغو كاياسو (76).

وتساوى وفاق سطيف بالنقاط (5) مع مولودية الجزائر الذي يخوض السبت مباراته في هذه الجولة ضد مضيفه الدفاع الحسني الجديدي المغربي.