وأحرز بوجبا هدفا في الفوز 2-1 أمام ليستر سيتي في الجولةالأولى بالدوري الممتاز الجمعة الماضي لكن يبدو أنه اثار تكهناتبشأن مستقبله مع الفريق حين قال بعد ذلك إنه سيعاقب إذا تحدثبصراحة.

وانضم بوجبا (25 عاما) لمانشستر يونايتد في 2016 مقابل 114مليون دولار. لكن تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال انتقاله في صفقةضخمة إلى برشلونة الإسباني عقب سلسلة من الخلافات مع مدربهمورينيو.

وقال مورينيو للصحفيين قبل توجه فريقه لمواجهة برايتون آند هوفالبيون في الدوري بعد غد الأحد "عملنا معا لمدة عامين وعدة أسابيعوأشعر بالرضا عنه الآن أكثر من أي وقت مضى.. هذه هي الحقيقة. لا أستطيع أن أطلب منه تقديم المزيد.. يعمل بقوة ويلعب بشكل جيد ... أريده أن يلعب لصالح الفريق وهو ما يفعله. أكرر لكم أن علاقتي به على خير ما يرام".

وأضاف "انه فتى مهذب جدا ولم يثر أي مشكلة معي ... علاقتنايسودها الاحترام .. لا أعاني من أي مشاكل على الإطلاق".

وسيقود بوغبا يونايتد مجددا في مباراة بعد الأحد في غياب القائد انطونيو فالنسيا الذي عاد للمران هذا الأسبوع مع لاعبي خط الوسط نيمانيا ماتيتش وجيسي لينغارد. ويعمل اللاعبون الثلاثة على استعادة كامل لياقتهم البدنية.

وخسر يونايتد 1-صفر في آخر مواجهة له على ملعب مضيفه نهاية الموسم الماضي وهو ما ضمن لبرايتون البقاء في دوري الأضواء.

وأوضح مورينيو "يحتفظ برايتون بنفس تشكيلة الموسم الماضي التيتتقن اللعب جيدا إضافة إلى ضم عناصر جديدة.. يحافظ برايتون على الأسلوب ذاته في اللعب لكنه خسر أول مباراةله في الدوري (أمام واتفورد). لهذا سيكون الفريق في موقف رد الفعل لتحسين موقفه وهنا تكمن صعوبة المباراة لكننا واثقون في الفوز".