ويأمل فريق دروخترسن/آسل الذي يشارك في منافسات الدرجة الرابعة، في تحقيق مفاجأة بتاريخ كأس ألمانيا، وذلك عندما يستضيف النادي البافاري على ملعبه شمال ألمانيا.

وقال مدافع الفريق سورن بيهرمان، في لقاء بمعرضه لبيع السيارات "نتطلع بشوق الى المباراة، هذه مباراة القرن بالنسبة إلينا".

ونقلت فرانس برس عن بيهرمان قوله، إن وقوع فريقه في مواجهة بايرن بسحب القرعة الذي جرى في يونيو كان "أحد أفضل أيام حياتي. لم أنم لـ 43 ساعة".

ورفعت القرية التي يبلغ عدد سكانها 11500 نسمة والواقعة على مسافة 45 كلم شمال غرب هامبورغ، لافتة خارج الكنيسة المحلية، كتب فيها "نحن نؤمن بالمعجزات، نضع ثقتنا بالله".