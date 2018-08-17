وسيضم الدوري عدة عوامل للمنافسة، فهناك صراع اللقب، وصراع المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية، وصراع البقاء، ستحددها مواجهات كبيرة "بتقنية" جديدة.

فيما يلي أبرز 7 نقاط للموسم الجديد من "الليغا":

برشلونة "المثير"

حقق برشلونة صفقات مميزة في سوق الانتقالات، حيث تعاقد مع عدد من اللاعبين المخضرمين والواعدين، وعلى رأسهم التشيلي أرتورو فيدال والبرازيليين مالكوم وأرثر.

ويبو الفريق الكتالوني أكثر إثارة من أي وقت مضى، الأمر الذي وصل بالبعض لوصف الفريق "بالأكثر قوة منذ غوارديولا"، في إشارة للعهد الذهبي تحت قيادة المدرب.

أتلتيكو "المخيف"

وظهر أتلتيكو مدريد "العنيد" بشكل قوي جدا في نهائي كأس السوبر أمام ريال مدريد حين هزمه بنتيجة 4-2، مرسلا بذلك رسالة قوية لكل المنافسين، فأتلتيكو يبدو بنفس شراسة السنين الماضية، مع إضافة بعض التعزيزات.

صراع المركز الرابع

من المنافسات القوية التي سيشهدها الموسم، تلك التي ستحدد صاحب المركز الرابع الذي سيتأهل لدوري أبطال أوروبا. في الموسم الماضي حسم فالينسيا هذا المقعد ليحجز مقعده في البطولة الأغلى، دوري أبطال أروروبا. ولكن هذا الموسم، يواجه "الخفافيش" منافسة قوية من فرق عدة، مثل ريال بيتيس وفياريال وأشبيلية.

ريال مدريد.. العهد الجديد

لأول مرة منذ فترة طويلة جدا، سيتابع عشاق ريال مدريد فريقهم من دون "الدون" كريستيانو رونالدو، ليكون الفريق الملكي بذلك على أعتاب عهد جديد، بدون نجمه البرتغالي، وبدون المدرب زين الدين زيدان.

الوافدون الجدد

سيشارك هذا الموسم 3 فرق جديدة، صعدت من دوري الدرجة الثانية، وهي رايو فاليكانو وبلد الوليد وهويسكا. هويسكا تأهل للدرجة الأولى للمرة الأولى بتاريخه، وقد يتعرض "لصدمة" كروية عند مواجهته فرقا مثل ريال مدريد وبرشلونة.

تقنية الـ"VAR"

قرر الاتحاد الإسباني استخدام تقنية "حكم الفيديو" المعروفة بـ"VAR" في مباريات الدوري، على خطى الدوري الإيطالي والألماني. وقد تلغي التقنية الجديدة أهدافا كثيرة وحالات "مشبوهة" شهدها الدوري في السنوات الأخيرة.

"الكلاسيكو"

يعتبر ديربي ريال مدريد وبرشلونة المعروف "بالكلاسيكو" أقوى لقاء في دوري محلي حول العالم، وهذا الموسم، لن يكون الأمر مختلفا كثيرا، فالعداء أشد من أي وقت مضى. وسيكون "كلاسيكو" هذا العام مميزا، إذ سيضم برشلونة نجوما جددا، في حين سيشارك ريال مدريد "بشكل جديد".