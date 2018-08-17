وقررت رابطة الدوري الإيطالي تأجيل لقائي فريقي جنوة وسامبدوريا، وهما الفريقان اللذان يمثلان المدينة، بعد "فاجعة" الجسر، وفقا لموقع صحيفة "أس".

وستتأجل مباراة أي سي ميلان وجنوة في ميلان، ولقاء سامبدوريا وفيورنتينا في جنوة، حدادا على ضحايا الحادثة، وتنفيذا لطلب ناديي مدينة جنوة.

وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي أن مواعيد المباريات المؤجلة سيعلن عنها في الأيام المقبلة، بعد أن كان مقررا إقامتها السبت والأحد المقبلين، ضمن مباريات افتتاح الدوري.

وسينطلق "الكالتشيو" مساء السبت، بمواجهة كييفو ويوفنتوس، تليها مواجهة لاتسيو ونابولي، فيما تقام بقية المباريات الأحد.

وستشهد المباريات الـ8 المتبقية "دقيقة صمت" قبل صافرة البداية، حدادا على ضحايا الحادثة المفجعة، كما سيرتدي اللاعبون كذلك شارة سوداء على سبيل الحداد.