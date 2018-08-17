ولم يتأثر دل بوترو بإيقاف المباراة وهاجم الضربات الأمامية لتشونغ في المواجهة التي استمرت 81 دقيقة ومنحته بطاقة العبور لدورالستة عشر.

وفشل تشونغ في التعامل مع ضربات ديل بوترو الأمامية القوية وتعرض لكسر الإرسال في خمس مناسبات خلال المواجهة.

وتواصل الطقس السيء مما أثر على جدول المباريات التي كان من المقرر إقامتها لاحقا، إذ تأجلت مباراة المصنف الثاني روجر فيدرر أمام الأرجنتيني ليوناردو ماير، وكذلك مباراة كيفن أندرسون مع دافيد غوفان.

ولم تستكمل العديد من مباريات الخميس، حيث كان نوفاك جوكوفيتش متفوقا على المصنف الخامس غريغور ديميتروف 2-6 و6-3 و2-1، بينما كانت نتيجة مباراة مارين شيليتش والروسي كارين ختشانوف 7-6 و3-6 و1-1 عندما توقفت.

وتفوق السويسري ستانيسلاس فافرينكا، المشارك ببطاقة دعوة، على المجري مارتون فوتشوفيتش 2-1 في المجموعة الأولى.

وفي الدور الثالث فاز الكندي ميلوش راونيتش على مواطنه دينيس شابوفالوف 7-6 و6-4، فيما تغلب الإسباني بابلو كارينيو بوستا، المصنف 13، على الهولندي روبن هاسه 6-4 و6-2.