ونجح زينيت سان بطرسبرغ في تعويض الخسارة التي تلقاها في لقاء الذهاب بأربعة أهداف نظيفة، ليبصم بذلك على عودة تاريخية وريمونتادا جديدة، وهو الأمر الذي لا يحدث في كرة القدم إلا مرة واحدة كل عدة سنوات.

وبدأ زينيت المباراة بهجوم كاسح وأهدر الكثير والكثير من الفرصة السهلة لينهي الشوط الأول متقدماً بهدف يتيم فقط، قبل أن يدخلوا النصف الثاني من المباراة ليسجلوا الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وجاءت الصدمة لفريق زينيت عندما تعرض أحد لاعبيه للطرد في الدقيقة 72 ليكمل المباراة بعشرة لاعبين فقط، لكن هذا الأمر لم يعطل عزيمة وإصرار النادي الروسي، ليسجل أرتيم دزوبا هدفين قبل انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.

وفي الشوط الإضافي الأول تلقى زينيت ضربة أخرى بعدما سجل فريق دينامو مينسك الهدف الأول له في المباراة، لتصبح النتيجة 4-1، ليكون زينيت مطالباً بتسجيل هدفين من أجل التأهل، بحسب موقع "سبورت 360" الرياضي

وواصل أصحاب الأرض الضغط القوي على دينامو مينسك ليسجلوا في الوقت المتبقي من الأشواط الإضافية 4 أهداف دفعة واحدة من بينهم ركلتي جزاء، وهدف أيضاً للنجم دزوبا الذي سجل في المباراة 3 أهداف.

وأعادت هذه المباراة إلى الأذهان، العودة التاريخية التي صنعها نادي برشلونة الإسباني أمام باريس سان جرمان الفرنسي خلال الموسم قبل الماضي، حين عوض الفريق الكتالوني خسارته ذهاباً برباعية نظيفة، بفوز كبير قوامه ستة أهداف مقابل هدف وحيد.