وأرسل قائد الفريق الجديد ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي تمريرة حاسمة للجناح الجديد البرازيلي مالكوم، الذي افتتح التسجيل بتسديدة أرضية (18).

وعزز بعدها ميسي الفارق عندما اخترق ولعب كرة ساقطة ذكية فوق الحارس (39)، قبل أن يريحه مدربه أرنستو فالفيردي بعد انتهاء الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي رافينيا هدفا رائعا بعد تخطيه الحارس بذكاء (67).

وفي الشوط الثاني، حل الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي ولاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال القادم من بايرن ميونيخ الألماني ولاعب الوسط الجديد البرازيلي أرثر والشاب ريكارد بويغ والمهاجم منير الحدادي.

وتقام هذه المباراة التقليدية قبل انطلاق كل موسم لتقديم التشكيلة الجديد للفريق الكاتالوني.

ويستعد برشلونة للدفاع عن لقبه مع انطلاق موسم 2018-2019 نهاية الأسبوع الجاري، وهو يخوض مباراته الأولى الأحد أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس.